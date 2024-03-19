Анонсирован приключенческий платформер "Unmasked: An Inner Journey"

Украинская студия "1stone Games" анонсировала свой первый проект, инди-игру "Unmasked: An Inner Journey" ("Рассекреченные: Внутреннее путешествие"). Это будет приключенческий 2D-платформер с эффектом погружения, но без диалогов, сообщают Украинские Новости со ссылкой на 1stone Games.

По сюжету игры игрок попадает в сознание главного героя и борется с внутренними страхами и воспоминаниями.

Игра состоит из пяти уровней, которые играются последовательно, каждый из которых имеет свой уникальный сеттинг и завершается битвой с боссом. Каждый уровень вводит новые элементы головоломки, интерактивные предметы или режимы передвижения, а также новые способности игрока и типы врагов. Игровой процесс представляет собой сочетание последовательностей бега, прыжков, боев и головоломок с периодическими преследованиями, внутриигровыми сценами и боями с боссами. По словам разработчиков, прохождение игры будет занимать приблизительно 3,5 часа.

Основная идея игры: шаман размышляет над сложными ситуациями из своего прошлого, пытаясь преодолеть их мысленно. Вся игра является метафорой этого процесса.

Несмотря на сложную и глубокую тему игры, она максимально яркая и красочная. Это позволяет игроку расслабиться и медитировать вместе с главным героем. "Рассекреченные: Внутреннее путешествие" разработана в олдскульном игровом стиле — отметил 2D художник и аниматор компании "1stone Games" Никита Рачкевич.

"Unmasked: Внутреннее путешествие" будет доступна на ПК, Xbox и PlayStation, но разработчики уверяют, что перечень будет со временем расширяться.

Релиз игры запланирован на 2024 год, игра имеет уже свою страницу в Steam.