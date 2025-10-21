Для Unreal вышел мод, добавляющий трассировку пути через RTX Remix

Моддер mstewart401 сообщил о выходе полной версии мода RTX Remix для первой игры Unreal, добавляющий трассировку пути. Он включает в себя освещение с полной трассировкой лучей, динамические тени и потрясающие эффекты излучения. Он также добавляет PBR-материалы. Таким образом, поверхности теперь будут реагировать на свет более реалистично, с улучшенной металлизацией, шероховатостью и глубиной. Некоторые объекты и реквизиты игрового мира также были заменены, чтобы сделать игру ещё более детализированной и современной.
Что ещё здорово, вам даже не нужно покупать игру. Поскольку Epic сделала Unreal бесплатным, вы можете просто скачать её с GitHub. Затем вы можете применить мод, и всё будет готово.
Вы можете скачать полную версию игры по этой ссылке.
Затем вы можете скачать мод RTX Remix по этой ссылке.
А что за странное отражение на полу на скрине из превью? Ой, выхоит трассировка пути фейковый кал?
На скринах не вижу ничего из того, чего раньше не делали руками
ты не понимаешь!
любая поверхность отражает божественные хуанговские лучики
Оч хорошо выглядит учитывая колличество полигонов). Сделал бы кто ремастер. Помнится даже пытался историю написать по сюжету игры, была где-то на дискете сохранена)
Уже делают. Туда бы этот мод прикрутить и будет очень даже современно смотреться
Всё ещё жду когда UT3 вернут в стим или в эпике выпустят...
В свое время коллекционку себе прихватил, стоит на полочке красивая.
Чел, храни ее для внуков, очень хотел бы погонять в лицуху, вроде есть сервера для пиратки, но это не то 😭
Больше жду Redux, нежели какой-то там RTX.
придется запастись свинцовым скафандром и ящиком водки
Что-то не припоминаю такого, чтобы Unreal бесплатным делали официально - это скорее сторонняя сборка. Из продажи игры серии пропали давно (хотя можно за нереальные деньги еще найти ключ с паком игр из старых запасов), но официально их, вроде, не выкладывали в свободный доступ. Может я, конечно, и путаю что-то...
1-2 и торнамент в свободном с прошлого года. Настолько свободном что из магазинов их убрали.
Я прям совсем недавно сделал этому проекту логотип, автор ремиксации его принял