Unreal 30.04.1998
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9 246 оценок

Для Unreal вышел мод, добавляющий трассировку пути через RTX Remix

monk70 monk70

Моддер mstewart401 сообщил о выходе полной версии мода RTX Remix для первой игры Unreal, добавляющий трассировку пути. Он включает в себя освещение с полной трассировкой лучей, динамические тени и потрясающие эффекты излучения. Он также добавляет PBR-материалы. Таким образом, поверхности теперь будут реагировать на свет более реалистично, с улучшенной металлизацией, шероховатостью и глубиной. Некоторые объекты и реквизиты игрового мира также были заменены, чтобы сделать игру ещё более детализированной и современной.

Что ещё здорово, вам даже не нужно покупать игру. Поскольку Epic сделала Unreal бесплатным, вы можете просто скачать её с GitHub. Затем вы можете применить мод, и всё будет готово.

Вы можете скачать полную версию игры по этой ссылке.

Unreal [227k_12] - культовый шутер - ПК

Затем вы можете скачать мод RTX Remix по этой ссылке.

Unreal "Переиздание классического шутера с поддержкой RTX"
aptem4ka

А что за странное отражение на полу на скрине из превью? Ой, выхоит трассировка пути фейковый кал?
На скринах не вижу ничего из того, чего раньше не делали руками

A E

ты не понимаешь!
любая поверхность отражает божественные хуанговские лучики

WHisKY Del

Оч хорошо выглядит учитывая колличество полигонов). Сделал бы кто ремастер. Помнится даже пытался историю написать по сюжету игры, была где-то на дискете сохранена)

SaDaR

Уже делают. Туда бы этот мод прикрутить и будет очень даже современно смотреться

dwemer101

Всё ещё жду когда UT3 вернут в стим или в эпике выпустят...

WHisKY Del

В свое время коллекционку себе прихватил, стоит на полочке красивая.

dwemer101 WHisKY Del

Чел, храни ее для внуков, очень хотел бы погонять в лицуху, вроде есть сервера для пиратки, но это не то 😭

Glados_pony

Больше жду Redux, нежели какой-то там RTX.

A E
освещение с полной трассировкой лучей, динамические тени и потрясающие эффекты излучения


Спойлер

придется запастись свинцовым скафандром и ящиком водки

RMP

Что-то не припоминаю такого, чтобы Unreal бесплатным делали официально - это скорее сторонняя сборка. Из продажи игры серии пропали давно (хотя можно за нереальные деньги еще найти ключ с паком игр из старых запасов), но официально их, вроде, не выкладывали в свободный доступ. Может я, конечно, и путаю что-то...

ant 36436

1-2 и торнамент в свободном с прошлого года. Настолько свободном что из магазинов их убрали.

Сплинтер Нэйтан 2

Я прям совсем недавно сделал этому проекту логотип, автор ремиксации его принял