Для Unreal вышел мод, добавляющий трассировку пути через RTX Remix

Моддер mstewart401 сообщил о выходе полной версии мода RTX Remix для первой игры Unreal, добавляющий трассировку пути. Он включает в себя освещение с полной трассировкой лучей, динамические тени и потрясающие эффекты излучения. Он также добавляет PBR-материалы. Таким образом, поверхности теперь будут реагировать на свет более реалистично, с улучшенной металлизацией, шероховатостью и глубиной. Некоторые объекты и реквизиты игрового мира также были заменены, чтобы сделать игру ещё более детализированной и современной.

Что ещё здорово, вам даже не нужно покупать игру. Поскольку Epic сделала Unreal бесплатным, вы можете просто скачать её с GitHub. Затем вы можете применить мод, и всё будет готово.

Вы можете скачать полную версию игры по этой ссылке.

Затем вы можете скачать мод RTX Remix по этой ссылке.