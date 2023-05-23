Новый трейлер фанатского ремастера классического шутера Unreal ©

Моддер 'Krull0r' выпустил новый трейлер к своему предстоящему проекту фанатского ремастера для классического FPS от Epic - Unreal Redux. Unreal Redux обещает многочисленные улучшения качества жизни, добавление новых функций и верность своим классическим корням.

Unreal Redux введет функцию "захват" в качестве "использования", отображаемую в виде пульсирующей накладки. Кроме того, она позволит игрокам разграблять мертвые человеческие тела и привнесет новые взаимодействия с местным видом нали. Стоит также отметить, что Krull0r добавит несколько новых украшений NVIDIA PhysX.

Игроки также могут ожидать новые эффекты вражеских снарядов, а также новые потрясающие эффекты оружия игроков и новые эффекты взрывов. Мод также обещает новые захватывающие звуковые эффекты, в нем будут звуки шагов, основанные на материале земли.

Unreal Redux находится в разработке уже более пяти лет. Впервые об этом проекте говорили еще в мае 2018 года. И, к сожалению, до сих пор нет никакой информации о том, когда он выйдет.