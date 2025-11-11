ЧАТ ИГРЫ
Unreal Tournament 22.11.1999
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
Энтузиасты выпустили масштабное обновление для классической Unreal Tournament

Extor Menoger Extor Menoger

Команда энтузиастов OldUnreal выпустила крупное обновление v469e для культового шутера Unreal Tournament 1999 года. Патч направлен на исправление множества ошибок, а также на добавление современных технологий и улучшений, которые делают игру комфортнее на современных системах.

Обновление добавляет в игру несколько новых рендеров. Для пользователей Windows стали доступны два варианта на основе DirectX 11, ICBINDx11 и D3D11Drv, которые обеспечивают хорошую производительность и низкую задержку ввода. Версии для Windows и Linux также получили рендер на основе Vulkan. Для устройств Apple был разработан новый рендер, использующий Metal API.

Среди других важных нововведений — добавление корректного масштабирования поля зрения (FOV) для широкоформатных мониторов и значительное ускорение работы внутриигрового браузера серверов. Кроме того, было внесено множество улучшений в редактор Unreal Editor, что может быть полезно для создателей модификаций.

Стоит отметить, что Epic Games ранее фактически одобрила деятельность команды OldUnreal, разместив ссылки на их проект и сделав оригинальную игру бесплатной в Internet Archive. Сборки от OldUnreal считаются наилучшим способом для игры в Unreal Tournament в настоящее время, особенно для сетевых баталий.

