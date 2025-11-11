Энтузиасты выпустили масштабное обновление для классической Unreal Tournament

Команда энтузиастов OldUnreal выпустила крупное обновление v469e для культового шутера Unreal Tournament 1999 года. Патч направлен на исправление множества ошибок, а также на добавление современных технологий и улучшений, которые делают игру комфортнее на современных системах.

Обновление добавляет в игру несколько новых рендеров. Для пользователей Windows стали доступны два варианта на основе DirectX 11, ICBINDx11 и D3D11Drv, которые обеспечивают хорошую производительность и низкую задержку ввода. Версии для Windows и Linux также получили рендер на основе Vulkan. Для устройств Apple был разработан новый рендер, использующий Metal API.

Среди других важных нововведений — добавление корректного масштабирования поля зрения (FOV) для широкоформатных мониторов и значительное ускорение работы внутриигрового браузера серверов. Кроме того, было внесено множество улучшений в редактор Unreal Editor, что может быть полезно для создателей модификаций.

Стоит отметить, что Epic Games ранее фактически одобрила деятельность команды OldUnreal, разместив ссылки на их проект и сделав оригинальную игру бесплатной в Internet Archive. Сборки от OldUnreal считаются наилучшим способом для игры в Unreal Tournament в настоящее время, особенно для сетевых баталий.