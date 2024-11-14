Unreal Tournament и Unreal Gold стали доступны для бесплатной загрузки

Для поклонников Unreal сегодня есть кое-что особенное. Epic Games разрешила игрокам бесплатно загружать и играть в классические игры Unreal Gold и Unreal Tournament. Все, что вам нужно сделать, это загрузить установщики для этих игр.

Установщики загрузят оригинальный образ диска для Unreal Gold и UT с archive.org. Затем они извлекут содержимое диска в папку по вашему выбору, а затем установят последний общедоступный патч OldUnreal.

Эти версии Unreal Gold и Unreal Tournament работают на большинстве современных операционных систем Windows. Oldunreal также работает над установщиками для Linux и macOS.