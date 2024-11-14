Unreal Tournament и Unreal Gold стали доступны для бесплатной загрузки

Для поклонников Unreal сегодня есть кое-что особенное. Epic Games разрешила игрокам бесплатно загружать и играть в классические игры Unreal Gold и Unreal Tournament. Все, что вам нужно сделать, это загрузить установщики для этих игр.
Установщики загрузят оригинальный образ диска для Unreal Gold и UT с archive.org. Затем они извлекут содержимое диска в папку по вашему выбору, а затем установят последний общедоступный патч OldUnreal.
Эти версии Unreal Gold и Unreal Tournament работают на большинстве современных операционных систем Windows. Oldunreal также работает над установщиками для Linux и macOS.
Нетленная классика! В начале тысячелетия именно Унрыл и Квака задали планку качества многопользовательских шутеров. Это уже потом появились Медаль, КолДа, Батла и прочие. Но они требовали хотя бы среднее железо, тогда как Квака и особенно Унрыл буквально летали на весьма скромных ПК, а узким местом железа становился твой Дайлап Совковый. И те, у кого стояли внешние модемы из числа боярских Accorp или US Robotics на 56 килобайт, нещадно нагибали тех у кого стоят какой-то внутренний на 33. Ибо игра эта очень динамичная и пинг здесь решал.
Подобно богу :)
спустя 25 лет? А что за прогревы?
Еще и мульт скоро с серией по UT.
Подозрительно...
Кстати да. Они же сделали отдельную серию по UT в Secret Level. Возможно, Эпики прощупывают почву под новую часть.
А что там с Unreal Tournament 3 X?
Да ничего, молча и тихо отменили.
Отменили ещё в прошлом году:
https://www.playground.ru/unreal_tournament_3/news/unreal_tournament_3_x_pohozhe_byla_otmenena-1629891
А мультиплеер там хотя бы работать будет?
На пиратке с торрента работает, как думаешь, будет или нет? )
Абсолютное неуважение к своей же классике. Даже не у себя в эпиксторе.
Хорошо, что я (да и многие) подсуетились и на кануне удаления игр со стима успели урвать ключи по божеским ценам. Сейчас я даже смотреть не хочу, сколько там барыги за ключи со всеми анрилами хотят.
Unreal Tournament 99 моя первая предустановленная игра на моем первом пк, хоть я никогда соревновательные шутеры не любил и до сих пор в них так себе играю. Но дань уважения тому времени и той эпохи проявил, в отличии от их создателей.
А 2004 анрил вообще сложно забыть, это снова предустановленная игра, но уже на втором пк, который отец приобрел. Великая игра и чаcть, самая лучшая.
Тим Свини плюнул на UT когда полностью отдал его фанатам делать.
Ну всегда бесплатно скачивал Torrent Edition.