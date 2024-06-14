Объявлены исполнители главных ролей в экранизации Until Dawn

К экранизации Until Dawn присоединились сазу несколько актеров. Главные роли исполнят восходящие звезды Элла Рубин («Мысль о тебе»), Майкл Чимино («Проклятие Аннабель 3»), Юн Джи-ю («Одержимые мечтой») и Одесса Эзайон («Одержимость. Проклятие Лиззи Борден»).
Режиссером экранизации выступит Дэвид Ф. Сандберг, известный по фильмам «Шазам!». Сценарий напишет Гари Доберман, работавший над картинами «Оно» (2017), «Проклятие Аннабель» и «Проклятие монахини».
Until Dawn — игра Supermassive Games, вышедшая в 2015 году. Сюжет рассказывает о группе друзей, которые приехали в коттедж на горе Блэквуд. Молодые люди пытаются пережить ночь, спасаясь от таинственного маньяка, но со временем понимают, что убийца — далеко не единственная угроза.
Какие-либо подробности или примерная дата выхода экранизации пока держатся в секрете.
А нахрена этой игре экранизация? Это ж обычный молодёжный слэшер, просто в рамках интерактивного кино с возможностью влиять на сюжет, идея была довольно интересной. В кино же ничем примечательным уже не будет.
Экранизация интерактивного кина. Так еще и модельки и анимации сняты с реальных актеров, а они проводят кастинг. Для кого конкретно это снимают? Те кому игра зашла прошли ее 10 раз и знают ее вдоль и поперек, и экранизация едва ли будет интересна. А те кто не играл врядли обратят внимание на фильм.