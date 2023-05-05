Состоялся выход полной версии ураганного скролл-шутера Uragun ©

Независимый разработчик игр Kool2Play сегодня объявил, что его переработанная версия Uragun стала доступна в полной версии в Steam. Игра была обновлена ​​на основе более чем 12 месяцев раннего доступа, а также геймплея и структуры roguelite, запрошенных игроками. Теперь все, что игрокам нравилось в оригинальной версии Uragun (сверхчеткое управление, веселые и захватывающие бои, продуманный дизайн уровней и т. д.), поддерживается широким спектром механик, обеспечивающих возможность повторного прохождения.

В Uragun игроки играют за очаровательного робота, который проснулся, чтобы обнаружить мир, захваченный испорченным ИИ. Игроки могут выбирать свой путь и награды, позволяющие им исследовать новые навыки, модифицировать свой мех и его оружие и становиться сильнее. И да, игроки также могут играть со своим мехом! Поиски их пропавшего друга-пилота приведут их в разные живописные места, где влияние восстания ИИ изменило мир, каким они его знали. Каждый бой будет проходить в выбранной локации этого прекрасного и опустошенного мира. Квесты игроков приведут их в такие места, как пустынная Барселона, индустриальный Найроби, шахты, спрятанные в заснеженных горных расщелинах Северной Америки, или заросший и футуристический Гонконг.