Российский киберпанк-шутер Utopia City вышел в Steam

Сегодня в Steam вышел шутер 2005 года Utopia City от питерской студии Parallax Arts. Издатель Strategy First решил дать второй шанс этой игре.

Сюжет переносит нас в 2091 год, где человечество создало виртуальный рай под названием «Утопия». Вот только мечта обернулась настоящим кошмаром — люди массово погружались в идеальный мир и отказывались возвращаться. А потому игроку достаётся роль последнего агента специального департамента, которому предстоит спасти реальность, уничтожив главный компьютер-злодей по имени Мастермайнд.

Что касается геймплея, то здесь разработчики предложили весьма следующий подход. Пока вы играете по правилам, можно спокойно исследовать город. Но стоит достать оружие или забрести в запретную зону — тут же начнётся жаркая перестрелка со службами безопасности. При этом игра поощряет разные стили прохождения: можно пробираться тихо и по-доброму общаться с местными, а можно устраивать шумные разборки, собирая инфо-диски с противников для получения нового оружия.

Да и сама боевая система получилась весьма гибкой. В вашем распоряжении оказываются не только различные пушки, но и особые артефакты, дающие способности вроде замедления времени или невидимости. А собранную энергию можно распределять между здоровьем, щитами и боеприпасами — или использовать её для быстрого рывка через опасную зону.

Познакомиться с этой игрой можно за вполне разумные 285 рублей.

Также вчера вышли два других стареньких отечественных шутера — «Патриот» и Rat Hunter.