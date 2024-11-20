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Utopia-City 02.12.2005
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Киберпанк
9 110 оценок

Российский киберпанк-шутер Utopia City вышел в Steam

Lunersun
Новости
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Сегодня в Steam вышел шутер 2005 года Utopia City от питерской студии Parallax Arts. Издатель Strategy First решил дать второй шанс этой игре.

Сюжет переносит нас в 2091 год, где человечество создало виртуальный рай под названием «Утопия». Вот только мечта обернулась настоящим кошмаром — люди массово погружались в идеальный мир и отказывались возвращаться. А потому игроку достаётся роль последнего агента специального департамента, которому предстоит спасти реальность, уничтожив главный компьютер-злодей по имени Мастермайнд.

Что касается геймплея, то здесь разработчики предложили весьма следующий подход. Пока вы играете по правилам, можно спокойно исследовать город. Но стоит достать оружие или забрести в запретную зону — тут же начнётся жаркая перестрелка со службами безопасности. При этом игра поощряет разные стили прохождения: можно пробираться тихо и по-доброму общаться с местными, а можно устраивать шумные разборки, собирая инфо-диски с противников для получения нового оружия.

Да и сама боевая система получилась весьма гибкой. В вашем распоряжении оказываются не только различные пушки, но и особые артефакты, дающие способности вроде замедления времени или невидимости. А собранную энергию можно распределять между здоровьем, щитами и боеприпасами — или использовать её для быстрого рывка через опасную зону.

Познакомиться с этой игрой можно за вполне разумные 285 рублей.

Также вчера вышли два других стареньких отечественных шутера — «Патриот» и Rat Hunter.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
BigusDickus

спасибо, блин. тогда он вылетал у меня после квартиры, хотя и выглядел интересно

0
PertinaciousVerin

Может и Саботаж кулак империи выйдет в стиме...

0
Sider999

Столько годноты Strategy First выбрасывает. Жесть.

-1
Rorschach93

очень кривая игра, ещё и читы не рабочие, роботы валят за километры с одного выстрела

-1
Пользователь ВКонтакте

Класс, когда ремастер марио выйдет? // Vitaly Isachen

-3
DirectX20

я бы не стал насмехаться над марио, особенно относительно современными частями, да и ремастеров и переизданий марио мягко выражаясь немало

0