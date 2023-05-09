Атмосферный геймплейный трейлер крупного обновления Secrets of Gloomrot для V Rising ©

Разработчики из Stunlock Studios представили новый геймплейный трейлер бесплатного дополнения Secrets of Gloomrot для V Rising. Это крупное обновление выйдет на следующей неделе, 17 мая, и оно принесет с собой всевозможный новый контент, включая новых врагов, способности и области для исследования.

Разработчики описывают новую локацию Gloomrot как "биом, посвященный науке, сошедшей с ума, старым и знакомым идеям о бесконтрольных амбициях и высокомерии перед лицом естественного порядка".

Биом Gloomrot состоит из разных частей, каждая из которых имеет свой собственный стиль. Общая эстетика и атмосфера каждой зоны описаны под спойлером:

Спойлер

Север Глумрота - Более мрачный и кажется более "живым и злобным", чем другие части. Суровая погода постоянно бьет по ландшафту, придавая ему тяжелый, индустриальный характер, который отражается даже в природном ландшафте и растениях, которым удается оставаться живыми. Юг Глумрота - Загрязнения и опасные отходы от испытаний, проводимых на севере Глумрота, стекаются на юг, из-за чего здесь дурно пахнет, грязно и тревожно. Здесь проживает большинство менее обеспеченных жителей Гломрота, и условия жизни здесь удручающие. Мертвый пейзаж резко контрастирует с ярким илом и странными животными, которые здесь обитают. Мутации Глумрота - после ужасных экспериментов на севере и токсичного мутировавшего ила на юге многие существа и животные изменились настолько, что их уже невозможно узнать. Это привело к появлению монстров, с которыми вам придется сражаться. Несмотря на их злобность, эти существа - всего лишь жертвы этого жестокого и сурового места.

Каждая область Gloomrot выглядит по-своему, и новый саундтрек для этой области, который будет состоять из четырех различных треков и был создан тем же человеком, который создал оригинальный саундтрек Александрией Миговой