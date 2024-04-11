Опубликован трейлер игрового процесса дополнения Legacy of Castlevania для V Rising

Stunlock Studios в сотрудничестве с Konami выпустила трейлер игрового процесса совместного загружаемого контента Legacy of Castlevania для ролевой игры на выживание вампиров V Rising, которое выйдет 8 мая на ПК, а позднее в 2024 году — на PlayStation 5.
Владеющий своим легендарным кнутом и арсеналом священного оружия, печально известный охотник на вампиров Саймон Бельмонт проникает в V Rising, чтобы бросить вызов всему виду вампиров. Как показывает трейлер, противостоять ему будет непросто, поскольку его праведный крестовый поход через Вардоран представляет угрозу для всех, кто преследует ночь. Если вам каким-то образом удастся победить его, секреты его культового оружия станут вашими, предлагая новые боевые способности, воплощающие грацию и точность смертоносного вампира.
фи. там просто косметика