Продажи вампирской выживалки V Rising превысили 3.5 млн копий

Шведский разработчик Stunlock Studios объявил, что продажи вампирского выживача V Rising преодолели отметку в 3.5 млн копий с момента запуска в раннем доступе.
V Rising вышла в раннем доступе в мае 2022 года в Steam. В этом году игра должна покинуть ранний доступ и появится на консолях PlayStation
В V Rising ваша задача - выжить в облике только что пробудившегося вампира в мире, подвластном людям, и подняться, чтобы стать следующим Дракулой. Питайтесь кровью, чтобы приобрести новые способности, укрывайтесь от огненного светила солнца и принимайте участие в битвах PvE и PvP в режиме реального времени в темном фэнтезийном мире.
Каюсь, повелся на ролики и отзывы и купил когда то - игра помои редкостные, 0 из 100
Ты не знал.... ты не мог знать, что она из себя представляет... Никто не мог...