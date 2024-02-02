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V Rising 17.05.2022
Экшен, MMO, Вид сверху, Открытый мир
8.1 350 оценок

Продажи вампирской выживалки V Rising превысили 3.5 млн копий

butcher69
Новости

Шведский разработчик Stunlock Studios объявил, что продажи вампирского выживача V Rising преодолели отметку в 3.5 млн копий с момента запуска в раннем доступе.

V Rising вышла в раннем доступе в мае 2022 года в Steam. В этом году игра должна покинуть ранний доступ и появится на консолях PlayStation

В V Rising ваша задача - выжить в облике только что пробудившегося вампира в мире, подвластном людям, и подняться, чтобы стать следующим Дракулой. Питайтесь кровью, чтобы приобрести новые способности, укрывайтесь от огненного светила солнца и принимайте участие в битвах PvE и PvP в режиме реального времени в темном фэнтезийном мире.

9
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Floww

Каюсь, повелся на ролики и отзывы и купил когда то - игра помои редкостные, 0 из 100

-6
trevl312

Ты не знал.... ты не мог знать, что она из себя представляет... Никто не мог...

-2
M1notaur trevl312
-2