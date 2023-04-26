Создатели V Rising показали геймплей крупного контентного обновления Secrets of Gloomrot ©

Stunlock Studios выпустила новый геймплейный трейлер бесплатного дополнения Secrets of Gloomrot для V Rising. Это крупное обновление выйдет в середине мая, и оно принесет с собой всевозможны новый контент, включая новых врагов, способности и области для исследования.

Secrets of Gloomrot была впервые анонсирована в марте, после того как в феврале ее анонсировал Stunlock. Теперь мы получили первое представление о том, как будет выглядеть геймплей в предстоящем бесплатном обновлении. Игрока можно увидеть верхом на вампирическом коне и уничтожающим своих врагов, а зловещий доктор Блэкбрю - наслаждающимся ликующим безумием своих творений. Новый геймплейный трейлер V Rising Secrets of Gloomrot можно посмотреть ниже.

Как сообщается в анонсе на Steam, сопровождающем трейлер, вам предстоит отправиться в путешествие по "новым землям, изрытым экспериментами и загрязнением", а в центре этих извращенных научных чудовищ стоит гогочущий безумный ученый доктор Генри Блэкбрю. В трейлере показаны некоторые из механических врагов, с которыми вам предстоит столкнуться, а также намекает, судя по всему, на схватку с самим Блэкбрю, в отрывке он кричит, что "вырвал молнию из самого неба". Классика.

Важно отметить, что Secrets of Gloomrot, несмотря на то, что это довольно большое обновление, которое приносит много нового контента, не является релизной версией V Rising. До этой важной вехи еще далеко, и Stunlock предварительно предположили, что полная версия игры, скорее всего, появится в следующем году.