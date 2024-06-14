V Rising стала самой продаваемой игрой в Великобритании в мае

Продажи игр в Великобритании падают: в мае 2024 года рынок сократился на 21% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,85 млн копий, согласно данным GfK и GSD, опубликованным GamesIndustry.biz.
V Rising, покинувшая ранний доступ, стала лидером месяца, а Fallout 4, возглавлявшая чарт в апреле, опустилась на четвертое место.
Ghost of Tsushima: Director's Cut взлетела на шестую строчку благодаря выходу на ПК, став вторым по величине ПК-релизом Sony после Helldivers 2 и первым крупнейшим, если учитывать только внутренние студии. За две недели продажи Ghost of Tsushima: Director's Cut на ПК немного превзошли показатели Spider-Man: Remastered за аналогичный период.
Рынок консолей также продолжает падать: в мае в Великобритании было продано около 65 000 приставок, что на 10% меньше, чем в апреле, и на 33% меньше, чем в прошлом году. PS5 осталась самой продаваемой, но ее продажи упали на 13% по сравнению с апрелем. Далее идут Nintendo Switch (-9%) и Xbox Series X|S (-9%).
Топ-10 игр мая (физические и цифровые продажи):
- V Rising (Level Infinite)
- EA Sports FC 24 (EA)
- Grand Theft Auto V (Rockstar)
- Fallout 4 (Bethesda)
- Helldivers 2 (Sony)
- Ghost of Tsushima: Director's Cut (Sony)
- Hogwarts Legacy (Warner Bros)
- Paper Mario: The Thousand Year Door (Nintendo)*
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)
- Cyberpunk 2077 (CD Projekt/Bandai Namco)
*Как обычно, Nintendo не делится данными о цифровых продажах своих игр и приходится довольствоваться розничными результатами.
Продажи игровых аксессуаров немного снизились по сравнению с апрелем (-12,6%), но все же выросли на 5% по сравнению с маем прошлого года, составив чуть более 475 000 штук. Лидером продаж стал белый контроллер DualSense для PS5.
Афигенно у меня теперь после релиз сервер со 136 часами игры отлетел и выдаёт ошибку-нраица
В последней трети пропадает вариативность и начинается дроч рандомных статов и осколков.
Но до того игра развлекает и своего времени стоит.
Игра Топ, интересно играть
Игра от компании, которая намеренно убивает свои игры, блц, батлрайт, батлрайт рояль, после раннего доступа, ого какой онлайн пошел в гору, ой т.е. отрицательный рост.)