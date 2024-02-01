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V Rising 17.05.2022
Экшен, MMO, Вид сверху, Открытый мир
8.1 349 оценок

V Rising выйдет на PS5 в этом году

monk70
Новости

На первом State of Play 2024 года Stunlock Studios объявила, что ее фэнтезийная игра на выживание V Rising выйдет на PS5 где-то в этом году.

V Rising вышла в раннем доступе в мае 2022 года в Steam. Действие игры разворачивается в открытом мире. Игроки управляют недавно проснувшимся вампиром, которому поручено путешествовать по миру и побеждать боссов, питаться кровью вражеских NPC и избегать опасностей, которые могут убить вашего персонажа, таких как прямой солнечный свет.

После выхода в ранний доступ Stunlock Studios объявила, что V Rising была близка к тому, чтобы привлечь 50 000 игроков в день после ее выпуска. По данным разработчика, по состоянию на май 2022 года V Rising было продано более 1,5 миллиона копий.

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