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V Rising 17.05.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, MMO, Вид сверху, Открытый мир
8.3 495 оценок

Вампирский экшен V Rising стал доступен на PlayStation 5

monk70
Новости

Шведский разработчик игр Stunlock Studios объявbk о выходе долгожданной версии для PlayStation 5 их фэнтезийной ролевой игры на выживание с открытым миром V Rising. После феноменального запуска полной версии в Steam 8 мая, который получил восторженные отзывы критиков и покорил быстро растущее сообщество игроков, пользователи PS5 наконец-то могут ощутить острые ощущения от V Rising. Пробудитесь как вампир, постройте свой собственный величественный замок, избегайте палящего солнечного света и исследуйте огромный открытый мир с семью регионами и 57 грозными битвами с боссами. Охотьтесь в одиночку, играйте в одиночку или объединяйтесь с друзьями по сети, обретите силу и бросьте вызов самому Дракуле в эпической битве за господство в ночи.

В сотрудничестве с Auroch Digital Stunlock Studios доработала игровой процесс PlayStation 5, включая улучшения пользовательского интерфейса и поддержку игрового контроллера DualSense.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
EvgeniiV

Игруха Топ

0
r23dom

а сделали нормальное управление через геймпад?

-1
SoRaS3

Тестил..

Такое.. типа экшн, с видом сверху+бесконечный сбор ресурсов на создание всяких вещей.

-1