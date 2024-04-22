Два энтузиаста создали полноценную RPG в Valheim

Геймеры Ninebyte и Dhakhar объединились, чтобы создать внутри Valheim полноценную ролевую игру. С помощью инструментов для моддинга энтузиасты написали уникальный сюжет, добавили боссов и многое другое.

Моддеры собрали разные постройки, модифицировали их, и объединили в пять основных городов. Команда заполнила карту точками интереса, провела дороги и выделила несколько арен для сражений с боссами. В основе доработки лежит другая модификация — Legends. Мод добавляет разные специализации персонажей: валькирия, рейнджер, дуэлянт, берсерк, маг и другие.

Энтузиасты населили города выдающими задания NPC и написали историю мира. Они добавили различные предметы в качестве наград за квесты и связали все это в одну большую RPG.

Бета-версия 1.0 уже доступна. Ее можно бесплатно получить на Discord-сервере модификации.