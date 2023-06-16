Valheim получила обновление 0.217.4 ©

Iron Gate выпустили обновление 0.217.4 для Valheim на своей PTS и поделились полным журналом изменений. Это обновление добавляет нового NPC, торговца Хильдира, новые локации и модификаторы мира. Кроме того, он приносит ряд улучшений качества жизни, а также исправления некоторых ошибок.

Игроков также ждут два новых расширения для крафта, новые прически и бороды, а также новые предметы. Кроме того, патч 0.217.4 добавляет ручную привязку для строительства, кнопку быстрого стека и делает волосы и бороды видимыми при экипировке шлемов.

Чтобы получить доступ к ветке Public Test в Steam, вам нужно щелкнуть Valheim правой кнопкой мыши в своей библиотеке Steam и выбрать «Свойства». В новом окне выберите «Бета-версии» и введите код «yesimadebackups». Ветка Public Test теперь должна быть доступна для выбора.

Наконец, вы можете найти полный журнал изменений этого последнего обновления по ссылке. Однако обратите внимание, что эти примечания к выпуску могут содержать некоторые спойлеры.