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Valheim 02.02.2021
Экшен, Выживание, Инди, Строительство, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 1 654 оценки

Valheim появится на Mac уже 10 июня

monk70
Новости

Coffee Stain Publishing и Iron Gate объявили, что Valheim, находящаяся в настоящее время в раннем доступе, выйдет на Mac в Mac App Store 10 июня. Valheim — это жестокая игра на исследование и выживание для 1–10 игроков, действие которой происходит в процедурно генерируемом мире, вдохновленном культурой викингов.

«Valheim лучше всего воспринимается, когда вы путешествуете с друзьями», — сказал Хенрик Торнквист, соучредитель Iron Gate. «Мы рады перенести проект на другую платформу и с нетерпением ждем возможности приветствовать новых викингов, которые впервые смогут испытать нашу игру».
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