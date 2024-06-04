Valheim появится на Mac уже 10 июня

Coffee Stain Publishing и Iron Gate объявили, что Valheim, находящаяся в настоящее время в раннем доступе, выйдет на Mac в Mac App Store 10 июня. Valheim — это жестокая игра на исследование и выживание для 1–10 игроков, действие которой происходит в процедурно генерируемом мире, вдохновленном культурой викингов.

«Valheim лучше всего воспринимается, когда вы путешествуете с друзьями», — сказал Хенрик Торнквист, соучредитель Iron Gate. «Мы рады перенести проект на другую платформу и с нетерпением ждем возможности приветствовать новых викингов, которые впервые смогут испытать нашу игру».