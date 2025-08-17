Опубликованы системные требования для бета-теста Valorant Mobile

В сети появились системные требования для ограниченного бета-тестирования Valorant Mobile, которое проходит под кодовым названием Omega. Судя по представленным данным, Riot Games нацелена на охват широкого спектра мобильных устройств, от бюджетных до флагманских.

Для запуска игры на минимальных настройках владельцам Android-устройств потребуется версия ОС Android 5, процессор уровня Snapdragon 450 и 3 ГБ оперативной памяти. Пользователям iOS потребуется как минимум iOS 12, чип A9 и 2 ГБ ОЗУ.

Рекомендованные требования для комфортной игры на Android повышаются до Android 9+, процессора Snapdragon 480 и 6 ГБ оперативной памяти. Для устройств от Apple рекомендуется iOS 12 или новее, чип A12 и 3 ГБ ОЗУ.

Чтобы получить наилучший соревновательный опыт, разработчики советуют использовать устройства на базе Android 11+ с процессором Snapdragon 778G и 8 ГБ оперативной памяти. Для платформы iOS оптимальной конфигурацией станет система на iOS 15+ с чипом A15 и 6 ГБ ОЗУ.