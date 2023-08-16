12 минут геймплея Vampire Survivors на Switch в кооперативе ©

Vampire Survivors наконец-то выходит на платформу, для которой она всегда была предназначена: Nintendo Switch. Помимо полноценной игры и DLC, в которые можно играть на платформе Nintendo, в нее также входит новый кооперативный режим.

Журналисты Game Informer представили 12-минутный геймплейный ролик, в котором попытались узнать, сможет ли Switch справиться с игрой, работающей на полную катушку, и показали кооперативный режим в действии.

Vampire Survivors выходит на Switch 17 августа.