Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 подробнее рассказали о клане Тремер

The Chinese Room продолжают делиться подробностями об игре, на этот раз в поле зрения клан Тремер.

История клана выделяется среди сородичей - Не желая мириться с уделом смертных, они силой дорвались до нежизни. Легенда гласит, что в период Темных Веков, европейские чародеи провели над спящим телом Допотопного вампира великий ритуал, силой вырвав из него для себя дар вампиризма. После этого началась война с другими кланами. Утратив человеческую магию, они изменили свою магию так, чтобы можно было использовать энергию крови. Таким образом с помощью Тауматургии Тремеры сохранили свое место среди сородичей. Однако помимо магических талантов этот клан является одним из самых честолюбивых, поэтому они не упускают случая впутаться в интриги и политические игры. Таким образом Тремеры обрели большое влияние и стали одним из столпов Камарильи.

Миссис Амелия Торн

Миссис Торн является Магистром Тремеров при Дворе Сиэтла. Своё долголетие, как в смертной жизни, так и в нежизни, она приписывает таким качествам, как верность и знание своего места. Добейтесь её расположения и обретёте могущественного союзника, от которого получите тайные сведения обо всём — от секретов Камарильи до потаённых знаний в Тауматургии . Но если вздумаете её оскорбить, то будьте готовы к тому, что она запросто буквально вывернет вас наизнанку.

«Мы стремились к тому, что личность миссис Торн отражала эпизоды истории и архетипы клана Тремер: перфекционизм, влияние пирамидальной иерархии и, разумеется, мрачные эксперименты и ритуалы крови. Вдохновение мы черпали из оккультизма Викторианской эпохи, который и определил предысторию данного персонажа и позволил нам вдоволь поиграться с разительным контрастом между порядком с приличиями и тёмными искусствами с насилием. Собственно, поэтому историю миссис Торн и было интересно писать, ведь она — кровожадный анахронизм, что может быть вампирней?». - Чериш Голдстро, сценарист

Сильные стороны Тремеров — спокойствие и планирование. Благодаря этому, данный клан подойдет для игроков, которые не торопятся, избегают прямых стычек и постоянно пользуются вампирскими способностями.

«Геймплей Тремеров проектировался в расчете на более осторожных, коварных и, быть может, даже склонных к садизму игроков. Их боевые навыки вращаются вокруг магии крови и позволяют членам клана играть с болью, совершать бесшумные убийства на расстоянии и устраивать целые каскады кровавых смертей в подходящих им условиях!» - Макс Боттомли, старший геймдизайнер.

Одними из особых способностей клана явлется способность растворять мёртвые тела кислотным прикосновением, благодаря чему другие враги не будут знать о вашем присутствии, а так же способность переноса (она даёт вам возможность распасться на частицы, быстро перенестись в заранее заданное место, а затем вновь собраться воедино).

«Для озвучки Тремеров я хотел сделать упор на завораживающих звуках течения крови и внутренних органов, появляющихся во время того, как игроки совершают манипуляции с жизненной влагой противника. Когда вы доводите до кипения кровь в жилах врага, из-за чего те взрываются, вы услышите леденящие душу шлепки падающих вокруг вас внутренностей. Крики боли врагов будут сливаться и искажаться, отдаваться неземным эхом по мере того, как те поглощаются идущим изнутри огнём. А для полного погружения были добавлены тихие таинственные перешептывания и жуткие пульсирующие звуки маги крови — они ещё пуще усилят ужасное действо и, надеемся, акустически отразят искусность Тремеров в магии крови». - Маркус Бэгшэйв, саунд-дизайнер.

Варианты стиля одежды типичного Тремера

«При создании визуальной идентичности клана Тремер для Bloodlines 2 мы с головой ушли в суть магии крови и её загадочное очарование. Наши Тремеры являют собой созданий, сочетающих в себе скорость и пыл, а также отражающих их предпочтения в плане боя, а именно ведение боя на расстоянии. Данный подход не только определяет их способности, но отвечает за то, чтобы их физический облик был внушительным, хищным и гибким, при этом буквально сочась древностью и мистицизмом. Работу этого тандема можно наблюдать при творении заклинаний посредством загадочных пассов руками и при обрушении их мощи на находящихся вдали противников. Тремеры используют свои способности не только для нанесения непосредственного урона, но и для наложения боевых и пассивных эффектов посредством окружающей их живительной влаги. Этот упор на дистанционный бой и магию крови будет отражён в их движениях, в визуальных эффектах от заклинаний и в костюмах. Одеяние Тремеров представляет собой гобелен, сотканный из нитей различных культурных веяний, среди которых превалируют Новая романтика, мода эпохи Барокко и Ню Готика. Мы пытались передать настроение как чего-то древнего, так и энергичного, современного, отражающего богатую историю клана и животрепещущую суть их кровавой магии. Наше поздразделение стремилось к созданию визуального образа, который бы соответствовал мистическим корням Тремеров, чтобы одежда намекала на пышное, таинственное прошлое и на выраженную сверхъестественную стать. Надеемся, что они вам понравятся!» - Бен Мэтьюз, ассоциативный арт-дизайнер.