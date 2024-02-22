Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 раскрыли секреты создания клана Бруха

Разработчики из студии The Chinese Room продолжают погружать нас в мрачный Сиэтл, который станет основным местом действия ожидаемого продолжения Vampire: The Masquerade - Bloodlines. Ранее дизайнеры раскрыли секреты создания мрачной атмосферы, а теперь сценаристы хотят приоткрыть завесу тайны над довольно сложным по характеру кланом Бруха. В новом дневнике разработчиков предлагают ознакомиться с историей, стилем игры и уникальными чертами этого клана.

Перенос сути клана Бруха из настольной ролевой игры в видеоигровую среду требовал тщательной адаптации. Разработчики черпали вдохновение из реальных контркультур и культовых образов вампиров, гарантируя, что игровой опыт Бруха отразит их неистовую энергию и непоколебимую индивидуальность.

Бруха не просто кровожадные монстры. Их определяет непоколебимое стремление к справедливости и яростное противостояние авторитету. Они воплощают собой архетипического бунтаря. Питаемые мощной смесью силы, скорости и харизмы, они оставляют неизгладимое впечатление как на друзей, так и на врагов. Однако их пылкая натура имеет и обратную сторону: вспыльчивый характер и склонность к агрессии могут привести к серьезным проблемам.

По словам разработчиков, далеко не все представители этого клана угрюмые или свирепые вампиры. В ходе прохождения игроки встретят персонажа по имени Силки, который будет ярким примером многообразия личностей в Бруха. Под его грозным обликом скрывается острый ум и обаятельность, он с одинаковой легкостью оперирует цитатами из Шекспира и часто ссылается на панк-музыку.

Эстетика Бруха выходит за рамки клыков и косух. Вдохновленные панк-, байкерской и метал-культурами, их визуальный стиль отражает их антиавторитарный дух. Ожидайте увидеть рваную одежду, смелые цвета и украшенные граффити декорации, пульсирующие неистовой энергией бунта.

В течение следующих нескольких месяцев разработчики обещают активно готовить игроков к релизу игры. Авторы Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 в скором времени раскроют подробности создания других игровых кланов и поведают о системе выбора, а также о последствиях решений игрока во время прохождения.

Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 запланирован на осень 2024 года для ПК и консолей.