Vampyr - Релиз русской озвучки ©

Очередная масштабная работа подошла к финалу. Vampyr был довольно рискованным проектом, который доказал нам с вами, что COOL-GAMES является чем-то большим, чем просто студия, озвучившая Fallout. Благодаря вашей поддержке мы успешно закрыли сборы на Vampyr и смогли довести проект до релиза. Огромное спасибо всем, кто поддержал нашу студию!

Были сложности с кастом, нам пришлось частично пересмотреть актерский состав. Из-за этого проект затянулся, но теперь трудности позади.

Vampyr помог нам поработать с другими студиями, а это доказало, что при слаженной работе эффективность и скорость работы намного выше, ребятам из GamesVoice и Mechanics VoiceOver отдельная благодарность!

Небольшой бонус за ожидание - русские текстуры, опробовать которые можно уже сейчас.

Сегодня долгожданный билд выходит на BOOSTY, на остальных площадках релиз 12.07.23, приятной игры!