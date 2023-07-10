Vampyr 05.06.2018
7.5 1 047 оценок

Vampyr - Релиз русской озвучки

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KolenDar
Новости

Очередная масштабная работа подошла к финалу. Vampyr был довольно рискованным проектом, который доказал нам с вами, что COOL-GAMES является чем-то большим, чем просто студия, озвучившая Fallout. Благодаря вашей поддержке мы успешно закрыли сборы на Vampyr и смогли довести проект до релиза. Огромное спасибо всем, кто поддержал нашу студию!

Были сложности с кастом, нам пришлось частично пересмотреть актерский состав. Из-за этого проект затянулся, но теперь трудности позади.

Vampyr помог нам поработать с другими студиями, а это доказало, что при слаженной работе эффективность и скорость работы намного выше, ребятам из GamesVoice и Mechanics VoiceOver отдельная благодарность!

Небольшой бонус за ожидание - русские текстуры, опробовать которые можно уже сейчас.

Сегодня долгожданный билд выходит на BOOSTY, на остальных площадках релиз 12.07.23, приятной игры!

30
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Mark Skinli

Это праздник господа!

13
RickeyIMBA

Я на бусти месяц назад брал озвучку у них, там уже качество было очень хорошее

5
canteexnik

Можно будет перепройти)))

5
Soler2

Отличный повод появился перепройти эту прекрасную игру

1
bohdan2015

так и не прошел, будет ещё время)

1
tvorog8088

Это вроде от тех же разрабов что и Лайф из стрендж, можно попробовать.

0
FLENG

Прошел на 100% но с такой озвучкой я бы НЕ сыграл.

0
Mr.DOOM

Спорный момент стоило ли делать озвучку для этой игры, ибо треть атмосферы в игре делает английский акцент.

-1
muxamor2011

забыли добавить. "для меня", ну или "имхо" в крайнем случае.

2
Janekste

Русская озвучка априори звучит намного качественней убогой английской. Да - делать стоило. Чем больше игр зазвучит по-русски, тем лучше для человечества. Ибо русский язык прекрасен.

0
hamshut

А что, это какая-то супер игра, что для нее озвучку пилили? Помнится игра была бюджетной и простенькой, никакого ажиотажа не вызвала.

-9
Awareness of greatness

У этих разработчиков, все игры бюджетные вплоть до кинца

2
RickeyIMBA

Там хороший сюжет на самом деле, атмосфера хорошая, графика нормальная, единственное боевая система кривая но терпимая

5
OculusMortem

Это просто хорошая игра, вполне годная. Этого достаточно.

1
Kalmah13

Все верно. Игра симулятор выслушивания нытья и подтирание соплей. Боевка так же уныла

0