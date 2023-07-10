Vampyr - Релиз русской озвучки

Очередная масштабная работа подошла к финалу. Vampyr был довольно рискованным проектом, который доказал нам с вами, что COOL-GAMES является чем-то большим, чем просто студия, озвучившая Fallout. Благодаря вашей поддержке мы успешно закрыли сборы на Vampyr и смогли довести проект до релиза. Огромное спасибо всем, кто поддержал нашу студию!
Были сложности с кастом, нам пришлось частично пересмотреть актерский состав. Из-за этого проект затянулся, но теперь трудности позади.
Vampyr помог нам поработать с другими студиями, а это доказало, что при слаженной работе эффективность и скорость работы намного выше, ребятам из GamesVoice и Mechanics VoiceOver отдельная благодарность!
Небольшой бонус за ожидание - русские текстуры, опробовать которые можно уже сейчас.
Сегодня долгожданный билд выходит на BOOSTY, на остальных площадках релиз 12.07.23, приятной игры!
Это праздник господа!
Я на бусти месяц назад брал озвучку у них, там уже качество было очень хорошее
Можно будет перепройти)))
Отличный повод появился перепройти эту прекрасную игру
так и не прошел, будет ещё время)
Это вроде от тех же разрабов что и Лайф из стрендж, можно попробовать.
Прошел на 100% но с такой озвучкой я бы НЕ сыграл.
Спорный момент стоило ли делать озвучку для этой игры, ибо треть атмосферы в игре делает английский акцент.
забыли добавить. "для меня", ну или "имхо" в крайнем случае.
Русская озвучка априори звучит намного качественней убогой английской. Да - делать стоило. Чем больше игр зазвучит по-русски, тем лучше для человечества. Ибо русский язык прекрасен.
А что, это какая-то супер игра, что для нее озвучку пилили? Помнится игра была бюджетной и простенькой, никакого ажиотажа не вызвала.
У этих разработчиков, все игры бюджетные вплоть до кинца
Там хороший сюжет на самом деле, атмосфера хорошая, графика нормальная, единственное боевая система кривая но терпимая
Это просто хорошая игра, вполне годная. Этого достаточно.
Все верно. Игра симулятор выслушивания нытья и подтирание соплей. Боевка так же уныла