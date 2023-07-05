Гейм-дизайнера "Вангеров" посмертно внесут в Зал славы видеоигр России

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) объявила о вручении посмертной награды калининградскому гейм-дизайнеру и основателю студий «К-Д ЛАБ» и KranX Productions Андрею Кузьмину. В ноябре 2022 года создатель «Вангеров» и «Периметра» погиб в автокатастрофе.

«Эксперты и учредители РВИ выбрали Андрея Кузьмина, как одного из ключевых людей, повлиявших на отечественный геймдев и это очевидно, правильный выбор. Андрей внес огромный вклад в развитие креативной экономики Калининграда и всего российского игрового сообщества и по праву является легендой русскоязычной игровой индустрии», — Василий Овчинников, руководитель РВИ.

Кузьмин станет одним из первых российских разработчиков, кто войдет в отечественный Зал славы видеоигр. Сначала проект будет существовать только в виде сайта. Позднее он появится в виде объектов в парках и на улицах российских городов. В него войдут игры, которые стали популярны в России и за рубежом.

3 июля авторы «Вангеров» и «Периметра» объявили о создании «Ассоциации К-Д ЛАБ». Организация займется переизданием старых игр студии «К-Д ЛАБ» и поддержкой начинающих разработчиков.