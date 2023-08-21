Новый геймплейный трейлер аниме-слэшера Varvarion ©

Сегодня компания Polygonomicon выпустила новый геймплейный трейлер своего многообещающего аниме-слэшера Varvarion.

На этот раз мы видим геймплей в стиле hack-and-slash, но с изюминкой. Вместо того чтобы сражаться в одиночку, игроку предстоит сражаться с многочисленными врагами в сопровождении ИИ-компаньона.

Это было записано на сборке игры, представленной на инди-мероприятии Yokohama Game Dungeon в Японии. Если вы хотите поиграть в эту игру и случайно окажетесь в этом городе, то мероприятие пройдет 27 августа в колледже цифровых искусств Йокогамы.

Вы можете посмотреть его ниже. Если вы хотите увидеть больше, то можете посмотреть еще один трейлер, демонстрирующий режим арены 1 на 1, и еще один геймплейный ролик с комментариями с инди-мероприятия в начале этого года.

Varvarion разрабатывается в Unity и пока не имеет конкретного окна выхода, хотя, судя по имеющейся информации, находится в глубокой стадии разработки. Наиболее вероятной платформой является ПК через Steam.

В игре предусмотрена поддержка локального сплит-скрина с участием до 4 игроков в режимах "кооператив" и "против друг друга", а однопользовательская кампания будет включена в финальный релиз. Реализация сетевого мультиплеера также возможна, но, по словам разработчика на официальном сайте, не имеет высокого приоритета. Если вы хотите узнать больше об этой многообещающей инди-игре, то вот ее официальное описание.