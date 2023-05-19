Шутер Veiled Experts вышел в раннем доступе Steam ©

Nexon Games объявила, что шутер Veiled Experts вышел в раннем доступе Steam. Команда разработчиков Veiled Experts собрала отзывы игроков, чтобы улучшить игровой процесс для раннего доступа, и добавила в игру предварительную поддержку контроллера. Команда разработчиков продолжит улучшать игровой процесс в официальном выпуске VEILED EXPERTS в конце этого года на основе отзывов участников раннего доступа. После раннего доступа игроки могут следить за обновлениями контента, включая нового агента, карту, игровой режим и другие интересные объявления.

Veiled Experts — тактический шутер от третьего лица 5 на 5 с динамичным окружением, разрушаемыми элементами, непредсказуемыми погодными эффектами и разнообразными местами выполнения заданий.

Испытайте расширенную версию классического режима поиска и уничтожения. Проверенный временем режим поиска и уничтожения классических шутеров в сочетании с доступом к магазину на основе раундов предлагает еще больше удовольствия, чем вы ожидали. Испытайте идеальный баланс всех забавных элементов, о которых вы можете мечтать в шутере.

Несколько игровых режимов предлагают различные боевые сценарии и цели, в том числе обезвреживание бомб (3 на 3 или 5 на 5), командный бой насмерть и командный бой насмерть против ИИ.