Молниеносный 2D-платформер Velocity Noodle выйдет на консолях 27 апреля ©

Разработчики из Shotgun Anaconda и издатель Top Hat Studios сообщили, что скоростной 2D-платформер Velocity Noodle выйдет 27 апреля на Nintendo Switch, PlayStation 4 и консолях семейства Xbox.

В Velocity Noodle с великолепной пиксельной эстетикой с неоновой подсветкой вам предстоит пройти сложные этапы ручной работы, чтобы сделать доставку лапши как можно быстрее. Благодаря ультраплавному движению вам нужно будет комбинировать различные механики, такие как скольжение, телепортация и прыжки с катаной, чтобы преодолевать уровни, зарабатывать медали (которые могут разблокировать некоторые блестящие вещи на пути) и найти самый быстрый путь.

Уже выпущенная на ПК, Velocity Noodle была хорошо принята в Steam с положительным рейтингом 95%. Новые выпуски для консолей содержат множество нового контента, включая новые пакеты уровней, обновления иллюстраций и улучшения качества жизни, которые также были отражены как бесплатное обновление в версии для ПК. Нативная версия игры для PS5 находится в разработке и запланирована к запуску, о чем будет объявлено отдельно в будущем.