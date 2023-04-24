Анонсирована Vexlands, приключенческая крафтинговая игра с открытым миром, которая выйдет на ПК в 2024 году ©

Vexlands, приключенческая игра с открытым миром, разрабатываемая Emberheart Games и издаваемая Apogee Entertainment, выйдет в Steam для ПК, GOG и Epic Games Store в начале 2024 года.

Создайте безопасное убежище посреди длинного проклятого мира и отправляйтесь в путешествие, чтобы обнаружить источник злой судьбы окружающих. В этом своеобразном, почти пустынном ландшафте найдите остатки прошлого, рассказывающие истории об исчезновении человечества. Исследуйте и исследуйте неизведанное во время охоты за источниками пищи и реликвиями, а также создавайте предметы, чтобы повысить шансы на выживание.

Собирайте ресурсы в обмен на драгоценные монеты и тратьте с трудом заработанные деньги, чтобы разблокировать близлежащие территории. Каждая покупка посылки — это азартная игра, которая постоянно вносит в экосистему хорошие или плохие элементы. Плодотворные новые области могут добавить в мир положительные стороны, такие как сырье, источники пищи и новые подземелья, в то время как неудачные захваты земли высвобождают опасных врагов и вызывают стихийные бедствия с неожиданными последствиями для окружающей среды.

Каждое прохождение предлагает уникальный опыт благодаря процедурно сгенерированному миру с динамической погодой. Молитесь о небольшом дожде, чтобы полить посевы, но опасайтесь штормов, способных затопить сельскохозяйственные угодья. Удары метеоритов и молнии могут разрушить здания, но в их обломках можно найти редкие материалы. И не забудьте вернуться домой до наступления темноты, чтобы получить стратегическое преимущество перед монстрами, скрывающимися ночью.

Оборудуйте процветающую базу припасами и оборонительными сооружениями и отдыхайте между квестами в неизведанном пяти биомах. Собирайте деревья и листву, чтобы получить инструменты и пропитание, и стройте мастерские, чтобы улучшать снаряжение. Находите местный скот и отгоняйте его домой, чтобы создавать постоянные источники пищи, и стройте здания, чтобы ускорить производство ресурсов и эффективность. Собирайте многоцелевые травы, которые можно использовать для приготовления блюд, повышающих выносливость, или как часть алхимических рецептов зелий для увеличения здоровья, скорости и защиты.