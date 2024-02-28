на главную
об игре
Vindictus: Defying Fate 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
0 0 оценок

Состоялся анонс фэнтезийной экшен-RPG вдохновленной кельтской мифологией Vindictus: Defying Fate

butcher69
Новости

Компания Nexon анонсировала Vindictus: Defying Fate, новую фэнтезийную экшен-RPG, вдохновленную кельтской мифологией, которая, разделяет вселенную с MMORPG 2010 года, Vindictus. Игра находится в разработке для ПК, а консольный релиз запланирован на некоторое время после выхода на ПК.

Nexon заявляет, что проведет публичное пре-альфа-тестирование ПК-версии в "ближайшие недели". Вы должны добавить в список желаний Vindictus: Defying Fate, чтобы получить право на участие.

+ ещё 3 картинки

Nexon обещает множество возможностей для кастомизации персонажей и испытаний в средневековом фэнтезийном сеттинге.

"Играйте с большим количеством персонажей, каждый из которых может похвастаться уникальными способностями и комбо, включая любимцев серии Ланна и Фиону", - добавляет Nexon, упоминая героев MMORPG 2010 года. Также обещаны большие монстры в стиле ирландской мифологии, которые "возвышаются над вашим персонажем", и множество испытаний.

11
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Оригинальная MMORPG была интересной и атмосферной. Если это будет её улучшенная версия только для синглплеера, вполне неплохо

0
VovanVV1982

смотрится не плохо

0
Hakuni

полтора метровая девочка в колготках, весом в 50 кг, лупасит с отбрасыванием трех метрового голема весом наверно в 300 кг а то и больше

-1
Janekste

И это очень круто. Я такое люблю. Ты что то имеешь против прекрасного?

0
Bassota277

Элден рин на минималках

-2