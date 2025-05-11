В новом тизере Virtua Fighter 6 показали Вольфа Хокфилда

На выставке EVO Japan 2025 Sega и RGG Studio представили тизер-трейлер новой части Virtua Fighter. Короткое видео вновь знакомит зрителей с Вольфом Хокфилдом — одним из классических бойцов серии, получившим обновлённый дизайн.

Трейлер стал частью подготовки к трансляции VF Direct 2025 SPRING, которая состоится сегодня в 17:00 по московскому времени. Вероятно, там расскажут больше подробностей о грядущей игре.

Серия Virtua Fighter дебютировала в 1993 году и оказала огромное влияние на развитие 3D-файтингов. Благодаря реалистичной механике и соревновательной глубине, франшиза по-прежнему остаётся важной частью жанра. Напомним, что Virtua Fighter 5 R.E.V.O. уже доступна на ПК через Steam.