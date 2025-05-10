Virtua Fighter возвращается: демонстрация нового файтинга состоится 11 мая

Sega официально объявила, что прямая трансляция Virtua Fighter Direct: Spring 2025 состоится 11 мая в 17:00 по московскому времени. В рамках эфира компания поделится новостями о будущем легендарной серии файтингов Virtua Fighter.

Проект разрабатывается в студии Ryu Ga Gotoku, известной по серии Like a Dragon. Еще в прошлом году Sega подтвердила, что работает над новым Virtua Fighter, и с тех пор публиковала лишь краткие тизеры. Поклонники рассчитывают увидеть первый полноценный взгляд на долгожданное возрождение франшизы.

Хотя точное содержание трансляции пока не раскрывается, Sega обещает важные обновления и новые подробности. Шоу будет доступно с озвучкой на нескольких языках, включая японский, английский, французский и немецкий, а также с субтитрами на китайском и корейском.

Платформы и дата выхода игры пока неизвестны.