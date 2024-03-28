Компания Square Enix выпустила новый геймплейный трейлер Visions of Mana

Компания Square Enix выпустила новый геймплейный трейлер японской ролевой игры Visions of Mana, в котором рассказывается о других персонажах, присоединившихся к главному герою Вэлу в его путешествии. Среди них - Хинна, избранная фаэри для путешествия к Древу Маны, а Вэл выступает в роли ее защитника.

Хинна может наносить удары ближнего боя и запрыгивать на своего спутника-дракона, чтобы наносить удары врагам. Есть еще Морли, который, похоже, умеет наносить быстрые удары и сокращать дистанцию с противниками. Во время боя игрок может переключаться между персонажами, выполняя стильные комбо на земле и в воздухе, а также используя специальные способности, даруемые элементалями.

Visions of Mana пока не имеет даты выхода, но она выйдет этим летом для PS4, PS5, Xbox Series X/S и PC. Изначально считалось, что игра будет доступна и на Game Pass, но Microsoft уточнила, что это не так.