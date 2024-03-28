Компания Square Enix выпустила новый геймплейный трейлер Visions of Mana

Компания Square Enix выпустила новый геймплейный трейлер японской ролевой игры Visions of Mana, в котором рассказывается о других персонажах, присоединившихся к главному герою Вэлу в его путешествии. Среди них - Хинна, избранная фаэри для путешествия к Древу Маны, а Вэл выступает в роли ее защитника.
Хинна может наносить удары ближнего боя и запрыгивать на своего спутника-дракона, чтобы наносить удары врагам. Есть еще Морли, который, похоже, умеет наносить быстрые удары и сокращать дистанцию с противниками. Во время боя игрок может переключаться между персонажами, выполняя стильные комбо на земле и в воздухе, а также используя специальные способности, даруемые элементалями.
Visions of Mana пока не имеет даты выхода, но она выйдет этим летом для PS4, PS5, Xbox Series X/S и PC. Изначально считалось, что игра будет доступна и на Game Pass, но Microsoft уточнила, что это не так.
нефантан. уж лучше старые с приставок переиграть
И чем же лучше?
буквально всем учитывая что все через эмулятор меньше мыла меньше вырвиглаз спецэффектов никакого 3д только 2д
Фанатская хрень.
красивенькие маленькие девочки к коротких платицах? это то что мы любим
Интересно, японцы когда-нибудь устанут лепить однообразную хрень которая от игр 30-летней давности отличается только графикой, озвучкой итп вещами? Это ведь как если бы "западные" игры до сих пор повторяли "Дум", а то и "Вольфенштейн"(оригинальные 90-х годов, а не современные ремейки).