Создатель The Entropy Centre представил адреналиновый шутер Void/Breaker

Издатель Playstack и инди-разработчик Stubby Games анонсировали Void/Breaker— ролевой шутер от первого лица с элементами roguelite. Игра выйдет в раннем доступе на ПК (Steam) в 2025 году, а позже доберётся до PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

В Void/Breaker игроки окажутся в ловушке бесконечной последовательности, созданной всевидящим враждебным ИИ. Вы — пленник системы, вынужденный сражаться, умирать и снова сражаться. Но путь к свободе всё же есть — если вы готовы бороться.

Особенности игры:

Молниеносная стрельба и динамичное перемещение — бегите, прыгайте и маневрируйте, преодолевая шквалы вражеского огня.

Бесконечные вариации оружия — модифицируйте своё вооружение с помощью глубокой системы кастомизации и создавайте разрушительные боевые синергии.

Разрушаемое окружение — рушьте стены, взрывайте укрытия и используйте окружение как оружие.

Процедурная структура уровней — каждый забег уникален, с новыми маршрутами, испытаниями и решениями.

Void/Breaker — это страстный проект Дэниела Стаббингтона, автора культовой головоломки The Entropy Centre, вдохновлённой Portal. Теперь он возвращается с игрой, в которой каждый выстрел — это шаг к свободе.