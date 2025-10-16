Voidtrain выходит из раннего доступа: поезд в Пустоту стартует 7 ноября

HypeTrain Digital объявила о полном запуске своего экшена от первого лица и игры на выживание Voidtrain для Xbox Series и ПК через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store 7 ноября. Позже проект доберется до PS5. Изначально игра вышла в раннем доступе на ПК 9 мая 2023 года, завоевывая внимание игроков уникальным сочетанием исследования, строительства и выживания в сюрреалистическом мире Void.

В Voidtrain вы берете на себя роль инженера, оказавшегося в загадочной Пустоте с собственными законами и тайнами. Игрокам предстоит строить и улучшать поезд с нуля, превращая пустую тележку в полноценный состав с несколькими вагонами, настраивать внешность, размещать хранилища, верстаки, украшения и даже столы для мини-игр. Поезд становится вашим домом и базой в опасной и постоянно меняющейся Пустоте.

Версия 1.0 приносит долгожданное завершение истории, раскрывая тайны путешествия инженера. Игроки получат новую энергетическую систему на основе электричества, расширенные возможности настройки поезда, новые декорации, улучшенную боевую механику и множество улучшений качества жизни: инвентарь, крафт и настройки мира стали удобнее и гибче.

Исследование Пустоты — ключевой элемент игры. От парящих островов с головоломками и опасной фауной до минных полей и депо — каждое место таит угрозу и загадку. На пути вы встретите очаровательных существ Рофлимо, которых можно принять в команду. Боевые элементы дополнены волнами врагов, от солдат до кровожадных акул, а крафт и настройка оружия позволяют выжить в самых сложных ситуациях.

Voidtrain поддерживает одиночный и кооперативный режим для четырех игроков, превращая каждое путешествие в Пустоте в уникальное приключение. Полная версия обещает завершить долгую историю и подарить игрокам масштабный, тщательно продуманный мир, где каждая битва и каждая постройка поезда имеют значение.