Разработчик-одиночка представил дебютный трейлер брутального ролевого боевика Voin

Вчера состоялся анонс ролевого боевика от первого лица. VOIN - именно так называется игра, о которой идет речь, — создается в сотрудничестве между издательской компанией tinyBuild и разработчиком Никитой Созидаром.

Вы — слуга, рожденный стихией, один из многих. Вы были созданы могущественным магом с одной целью: стать оружием в руках своих таинственных создателей и помочь выполнить миссию по борьбе с ужасной чумой, уничтожившей все живое", - говорится в описании на Steam.

В ходе игры вам предстоит не только столкнуться с "ордами врагов в напряженных сражениях", но и овладеть искусством владения "первобытными стихиями", исследуя "мрачный фэнтезийный мир, полный тайн и опасностей".

Как объяснил Созидар в недавнем сообщении на платформе Valve, идея VOIN родилась из потребности создать игру, которая предложила бы "свободу исследования, глубокую кастомизацию персонажа и хороший бой от первого лица".

Отличительным элементом VOIN является пиксельный дизайн, напоминающий о классических играх, таких как серия Hexen. Вам интересно? Что ж, выше вы найдете первый трейлер, демонстрирующий результаты работы Созидара, которая длилась более трех лет.

К сожалению, пока не сообщается, когда можно ожидать выхода VOIN. Однако те, кому не терпится, могут принять участие в тестировании в Steam, запланированном на 8 марта.