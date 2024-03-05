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об игре
VOIN 2026 г.
Экшен, Слэшер, Инди, От первого лица
7.5 2 оценки

Разработчик-одиночка представил дебютный трейлер брутального ролевого боевика Voin

butcher69
Новости

Вчера состоялся анонс ролевого боевика от первого лица. VOIN - именно так называется игра, о которой идет речь, — создается в сотрудничестве между издательской компанией tinyBuild и разработчиком Никитой Созидаром.

Вы — слуга, рожденный стихией, один из многих. Вы были созданы могущественным магом с одной целью: стать оружием в руках своих таинственных создателей и помочь выполнить миссию по борьбе с ужасной чумой, уничтожившей все живое", - говорится в описании на Steam.

В ходе игры вам предстоит не только столкнуться с "ордами врагов в напряженных сражениях", но и овладеть искусством владения "первобытными стихиями", исследуя "мрачный фэнтезийный мир, полный тайн и опасностей".

Как объяснил Созидар в недавнем сообщении на платформе Valve, идея VOIN родилась из потребности создать игру, которая предложила бы "свободу исследования, глубокую кастомизацию персонажа и хороший бой от первого лица".

Отличительным элементом VOIN является пиксельный дизайн, напоминающий о классических играх, таких как серия Hexen. Вам интересно? Что ж, выше вы найдете первый трейлер, демонстрирующий результаты работы Созидара, которая длилась более трех лет.

К сожалению, пока не сообщается, когда можно ожидать выхода VOIN. Однако те, кому не терпится, могут принять участие в тестировании в Steam, запланированном на 8 марта.

39
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Чибис ЧИбисов

ну выглядит не плохо

5
Бенедикт Вольфрамович

Трешуха

5
Пол Ковник

Кхм, поправочка: хорошая трешуха.

0
Антон Викторов Пол Ковник

Поправочка: отличная трешуха

0
Ivan313

Выглядит как треш 2006

3
FallenGhost
2
V3RB

Для одиночного разработчика неплохо, но цветовая гамма ужасна.

1
Drakon41k

При просмотре трейлера возникла мысль, что было бы неплохо, будь это ритм игра, а-ля Hellsinger.

Трейлер в человеческом качестве

0
Talendor3

для одного человека весьма достойно, ему бы команду собрать чтобы доработать игру

0
Xstranger

Эту игру делает Никита Созидар.

-1
Venom Eyes

гоуструинер на минималках

0
vlad-vip2011

Молодец пацан,поддерживаю!

0
Porsche911GT3RS

Чистый геймплей, и это смог сделать один воин? Кто ты воин?! Добавлю ка в виш лист, выглядит игра уже лучше, чем скайрим с 3000+ модами

-2