Открытый мир и свобода действий - песочница Voxile вышла в раннем доступе

В раннем доступе на ПК вышла песочница Voxile — своеобразный аналог Minecraft с упором на сражения.
Игроки смогут создавать различные миры, сражаться с населяющей их мутировавшей фауной, добывать ресурсы, строить, придумывать магические заклинания и многое другое. Игра может похвастаться воксельной графикой, продвинутой системой освещения и мультиплеером.
Разработчики обещают, что Voxile пробует в раннем доступе около года, а затем состоится полноценный релиз.
Очередной мусор для школоты
судя по скриншоту это какие-то кубики лего, а не аналог или УБИЙЦА майнкрафт