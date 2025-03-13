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Voxile 10.03.2025
Экшен, Инди, От первого лица, Открытый мир, Песочница
5 2 оценки

Открытый мир и свобода действий - песочница Voxile вышла в раннем доступе

Farid Movsumov
Новости

В раннем доступе на ПК вышла песочница Voxile — своеобразный аналог Minecraft с упором на сражения.

Игроки смогут создавать различные миры, сражаться с населяющей их мутировавшей фауной, добывать ресурсы, строить, придумывать магические заклинания и многое другое. Игра может похвастаться воксельной графикой, продвинутой системой освещения и мультиплеером.

Разработчики обещают, что Voxile пробует в раннем доступе около года, а затем состоится полноценный релиз.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Fatcannabis

Очередной мусор для школоты

-3
Фанат Миты

судя по скриншоту это какие-то кубики лего, а не аналог или УБИЙЦА майнкрафт

-4