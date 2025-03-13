Открытый мир и свобода действий - песочница Voxile вышла в раннем доступе

В раннем доступе на ПК вышла песочница Voxile — своеобразный аналог Minecraft с упором на сражения.

Игроки смогут создавать различные миры, сражаться с населяющей их мутировавшей фауной, добывать ресурсы, строить, придумывать магические заклинания и многое другое. Игра может похвастаться воксельной графикой, продвинутой системой освещения и мультиплеером.

Разработчики обещают, что Voxile пробует в раннем доступе около года, а затем состоится полноценный релиз.