Раскрыта дата релиза приключенческого экшена The Walking Dead: Destinies

Приключенческий боевик The Walking Dead: Destinies выйдет в цифровом формате для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (через Steam) 17 ноября, а физический релиз состоится в декабре, сообщили издатель GameMill Entertainment и разработчик Flux Games.
Начните свое путешествие в роли Рика Граймса, проснувшегося в больнице, окруженной мертвецами. Собирайте союзников и пробивайтесь сквозь апокалипсис ходоков в знаковых локациях «Ходячих мертвецов», включая Атланту, семейную ферму Гринов, тюрьму и Вудбери. В решающие моменты выбора вы навсегда определите судьбу своей команды персонажей из сериала. Герои и злодеи, живые и мертвые — вам решать, оставаться ли в курсе истории или проложить свой собственный путь в мире «Ходячих мертвецов».
В Destinies будут участвовать более десятка персонажей из сериала AMC, включая Шейна, Мишонн, Кэрол, Дэрила, вышеупомянутого Рика и других.
Графен явно был забыт.