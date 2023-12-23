Roguelite с защитой башни Wall World добрался до консолей

Wall World — это 2D-рогалик, в котором вы будете исследовать таинственную Стену на своем гигантском роботе-пауке: добывать ценные ресурсы, улучшать свое оборудование для борьбы с ордами монстров и открывать экзотические биомы между атаками. Wall World стала достуна на консолях Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch.

Зарывайтесь глубоко в Стену в разных местах. Ищите ресурсы и технологии для апгрейдов, открывайте новые биомы в шахтах — но не забывайте возвращаться к своему робопауку вовремя для следующей атаки монстров.

Стреляйте и рубите кошмарных существ с помощью разнообразного оружия: от простых пулеметов до самонаводящихся ракет. Увеличьте свои шансы на выживание, мгновенно покидая лагерь и продолжая бой на ходу.

Модернизируйте свой экзокостюм с помощью ресурсов и технологий, которые вы найдете, чтобы быстрее передвигаться в шахтах и пробивать все более твердые камни. Улучшайте боевые характеристики своего робопаука, чтобы справиться со все более опасными врагами, которые ждут вас на бесконечной Стене.

Откройте для себя загадочные локации и фантастические биомы. Посмотрите, как меняется Мировая Стена по мере того, как вы продвигаетесь по ней глубже, днем и ночью.