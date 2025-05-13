The Wandering Village получила сюжетное обновление

Стратегия с элементами градостроительного симулятора The Wandering Village, действие которой разворачивается на спине гигантского существа, получила крупное обновление.

Новый "Сюжетный режим" (Story Mode) призван глубже раскрыть мир игры и его обитателей. Игроков ждут новые персонажи, основная квестовая линия, проливающая свет на прошлое и будущее мира, более 10 побочных заданий, новые саундтреки, локации на карте мира и напряженная финальная битва.

Разработчики отмечают, что за последний год игра значительно расширилась благодаря нескольким обновлениям. В частности, мартовское обновление "Руины" добавило новый биом для исследования и разнообразный контент. The Wandering Village вышла в ранний доступ 14 сентября 2022 года.