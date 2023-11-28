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об игре
War Hospital 2024 г.
6.4 26 оценок

Мрачная стратегия War Hospital выйдет 11 января

butcher69
Новости

Компания NACON и студия Brave Lamb рады сообщить дату выхода игры War Hospital. Поклонники управленческих игр смогут поиграть в нее с 11 января 2024 года на PlayStation®5, Xbox Series X|S и PC.

Сочетая в себе аспекты стратегий в реальном времени и игр на выживание, War Hospital является уникальной однопользовательской управленческой игрой, в которой игрокам необходимо делать выбор, чтобы продвигаться вперед.

Геймплей основан на управлении полевым госпиталем и наблюдении за лечением и реабилитацией раненых солдат во время Первой мировой войны. Вступив на место майора Генри Уэллса, игрок возьмет на себя управление британским полевым госпиталем в вымышленном городе на севере Франции.

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