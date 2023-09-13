Разработчики War Thunder добавят в игру самолёт Super Etendard

Компания Gaijin презентовала ещё одну новинку авиации из ближайшего обновления "Сыны Аттилы", игрокам War Thunder предложат французский самолёт Super Etendard VII ранга.
Логическим развитием Etendard IV стали палубные ударные самолёты Super Etendard, инженеры улучшили ТТХ, радар и высокоточное оружие. Модель принятая на вооружение в 1978 году.
ВМФ Франции пользовались штурмовиками в Ливане, а Аргентина закупала одну партию для участия в Фолклендской войне. В дальнейшем Super Etendard арендовал Ирак.
Из ключевых отличий новинки стоит отметить силовую установку SNECMA ATAR 8K50 и корректируемые бомбы GBU-12 Paveway II. Также есть УРВВ Matra R550 Magic 1 и дополнительные контейнеры.
Современная авионика, большая вариативность вооружения и хорошая манёвренность на всех скоростях делают данный самолёт максимально сбалансированным.
Ранее были представлены многочисленные модели военной техники из патча: БМП KF41, ОБТ танк Leopard 2 PSO, вертолёт Ми-8ТВ, F-16C Block 50, T-90 Bhishma, линкоры "Марат" и "Арканзас".
Эта игра ценится за бои Второй Мировой, смысл добавлять современное? Ну такое...
С добрым утром. Они уже несколько лет, как добавляют...
Да это так. Паршивая ситуация, но лучше чем то что творят конкуренты
- Мы добавим новый реактивный самолёт! И ещё одну ветку, которая в послевоенной эре будет состоять из клонов!
- Но мы хотим исправления багов, исправление работы античита, отмену РПУ.. да и вообще, вы думаете идти по своей же дорожной карте?!
- Слыш, ты хлебало-то завали! Ты вообще ДОНАТИЛ НАМ, чтоб ТАКИЕ вопросы задавать?!