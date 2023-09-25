В War Thunder запустят ивент "Страницы истории: октябрь"

С 1 по 31 октября 2023 года в онлайн игре War Thunder запустят свежий этап события "Страницы истории", Gaijin предложат 8 исторических задач с полезным вознаграждением и особой иконкой игрока.
Традиционно задачи посвящены различным военным действиям из мировой истории, на этот раз разработчики рассказали про "Битву на Шельде", "Долину слёз", "Оршанскую операцию", "Битву за Китайскую ферму", "Тихвинскую оборонительную операцию", "Второе сражение при Эль-Аламейне", "Битву за Хендерсон-Филд" и "Будапештскую операцию".
Выполняйте поставленные задачи внутри игры, получая усилители ОИ и СЛ, универсальных дублёров, премиум аккаунт, случайные камуфляжи и главный приз - иконку Джон Бейзилон, посвященную легендарному морскому пехотинцу, удостоенному Медали почёта (высшей военной наградой в США).
О, слизали из Perfect world спустя 5 лет. А те у кого слизали?