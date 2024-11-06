Датамайнер обнаружил изображения ремастера Warcraft 2

Похоже, Blizzard готовит для своих давних поклонников большой сюрприз. Пользователь Stiven, один из главных датамайнеров игр компании, нашел очень интересные файлы в последнем обновлении World of Warcraft – логотипы Warcraft 2 Remastered.
Похоже, что Blizzard работает над ремастером этой классической игры. Поскольку файл включен в игру, вполне возможно, что анонс не за горами. Blizzard уже анонсировала мероприятие на 13 ноября, которое пройдет в честь 30-летия франшизы. Похоже, этот ремастер станет одним из сюрпризов мероприятия.
Поскольку игра получила признание фанатов, ее возвращение, безусловно, является хорошей новостью. Однако некоторые игроки в социальных сетях уже просят сделать работу лучше, чем в Warcraft 3 Reforged, получившем резкую критику при запуске.
Вангую, что будет ещё хуже Reforged, очень что-то, сомневаюсь, что будет что-то получше. Ну, и плюс, Близзам же надо с чего-то деньги гребсти.
Так и не доработанная система морских боев, которые они не смогли сделать ни в классике третьей части, ни в Reforged. Графика - может быть. Но чувствую, они могут сюжетку испоганить.
Да по фиг, если честно, сейчас в старые стратегии по Варкрафту в основном фанаты играют и играть будут. Новичков игра вряд ли впечатлит. Хотя, видно конечно будет. Однако, хороших перспектив, как-то уж очень мало.
После того, как релизнули тех маунтов по 90 баксов штука, то могут чисто ради прикола.
Опять же, у них основной доход идёт от ВоВа, и занимаются Близзы именно - ВоВом, плюс, это их основная франшиза. Я уже честно, не помню какие игры кроме Варкрафта выпускали Близзы в свои лучшие годы, до нынешнего состояния данной студии. Так что, вполне естественно, что они захотят расшевелить Варкрафт и попытаться сгрести с него побольше денег.
ужас какой, вот уж точно над чем индусам ретурдам глумиться не нужно так это над этой лучшей из лучших стратегией
Индусы-ретурды?
тут ужж нужен ремейк а не ремастер
Надеюсь не испоганят