Датамайнер обнаружил изображения ремастера Warcraft 2

Похоже, Blizzard готовит для своих давних поклонников большой сюрприз. Пользователь Stiven, один из главных датамайнеров игр компании, нашел очень интересные файлы в последнем обновлении World of Warcraft – логотипы Warcraft 2 Remastered.

Похоже, что Blizzard работает над ремастером этой классической игры. Поскольку файл включен в игру, вполне возможно, что анонс не за горами. Blizzard уже анонсировала мероприятие на 13 ноября, которое пройдет в честь 30-летия франшизы. Похоже, этот ремастер станет одним из сюрпризов мероприятия.

Поскольку игра получила признание фанатов, ее возвращение, безусловно, является хорошей новостью. Однако некоторые игроки в социальных сетях уже просят сделать работу лучше, чем в Warcraft 3 Reforged, получившем резкую критику при запуске.