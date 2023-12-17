Фанаты WarCraft 3 смастерили диораму базы Орды

Авторы YouTube-канала MiniQuest 64 опубликовали новый ролик, в котором показали результаты своих трудов за последние несколько месяцев.

На этот раз они решили показать диараму прибытия Орды на берега Калимдора, где Тралл начинает собирать войска, которые были разбросаны вдоль побережья после кораблекрушения бурей в компании Warcraft 3. Также на диараме присутствует Кэрн, которому Тралл помогал сопровождать кодоев, а вместе с ним Гром Адский Крик, на которого Тралл наткнется позднее по мере прохождения компании.

Для своей работы авторы использовали все теже материалы, которые они спользовали для предедущих миниатюр: софт по 3D можелированию (Fusion 360 и Blender), эпоксидную смолу, термоклей, бумагу, пластик и прочих доступных под рукой материалов. Работа над миниатюрой заняла чуть меньше 4-х месяцев.

В конце ролика было обьявлено очередное голосование, в котором пользователям предложили выбрать каких персонажей они больше всего хотели бы увидеть в будущей диараме по Ночным Эльфам. На выбор были представлены Хранитель Рощи, Охотник на Демонов, Жрица Луны и Смотрящая в Ночь. Проголосовать вы можете просто оставив соответствующий комментарий под их роликом.

Несколько месяцев назад авторы опубликовали диараму для Альянса и Нежити, которые вы можете посмотреть здесь.