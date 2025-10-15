Онлайн-шутер Warface снова стал доступен в российском регионе Steam

Warface снова стала доступна в российском регионе Steam - сегодня об этом объявила компания Astrum Entertainment. Игра отсутствовала в регионе почти два года, с сентября 2023-го.
Игроки, которые ранее запускали шутер через Steam, смогут вернуть свой прогресс, если не меняли учётную запись. Для восстановления данных при первом входе необходимо выбрать альтернативный способ авторизации и войти через VK Play или Astrum Play. Однако перенести достижения из версии для VK Play нельзя - данные двух клиентов не синхронизируются.
Кроме России, Warface вновь доступна пользователям из стран СНГ, включая Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. Игроки из разных лаунчеров могут встречаться в одних и тех же матчах, если находятся на общем сервере.
В честь возвращения игры и приближения Хэллоуина разработчики запустили событие «Ночь духов» с обновлённым PvP-режимом «Заражение». За участие можно заработать очки репутации и обменять их на гарантированные внутриигровые награды.
Возвращение легенды, теперь в БФ6 онлайн просядет прилично.
Есть три кита: battlefield + call of duty + escape from tarkov.
Warface место в VK Play
Тарков xD
Counter-Striker 1.6 + Counter-Strike: Source + Counter-Strike: Global Offensive.
Иногда играю прикольная игра. По праздникам интересные темы делают)
Кто то варфейс еще играет ? Кому он уже нужен, на фоне и так дохрена онлайн шутеров ?
Дед Пираний играет и по прежнему горит как факел)
Спасибо, не надо
Какой там онлайн щас?
26к по данным разрабов, если это так, то это прям неплохо для игры 2012
Ужас
типо вк недостаточно занесли в последний раз, эксклюзивность растаяла сразу?