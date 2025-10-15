ЧАТ ИГРЫ
Warface 12.04.2012
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 4 577 оценок

Онлайн-шутер Warface снова стал доступен в российском регионе Steam

AceTheKing AceTheKing

Warface снова стала доступна в российском регионе Steam - сегодня об этом объявила компания Astrum Entertainment. Игра отсутствовала в регионе почти два года, с сентября 2023-го.

Игроки, которые ранее запускали шутер через Steam, смогут вернуть свой прогресс, если не меняли учётную запись. Для восстановления данных при первом входе необходимо выбрать альтернативный способ авторизации и войти через VK Play или Astrum Play. Однако перенести достижения из версии для VK Play нельзя - данные двух клиентов не синхронизируются.

Кроме России, Warface вновь доступна пользователям из стран СНГ, включая Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. Игроки из разных лаунчеров могут встречаться в одних и тех же матчах, если находятся на общем сервере.

В честь возвращения игры и приближения Хэллоуина разработчики запустили событие «Ночь духов» с обновлённым PvP-режимом «Заражение». За участие можно заработать очки репутации и обменять их на гарантированные внутриигровые награды.

Samson48

Возвращение легенды, теперь в БФ6 онлайн просядет прилично.

Fedaykin

Есть три кита: battlefield + call of duty + escape from tarkov.

Warface место в VK Play

17yx

Тарков xD

ZAUSA
Есть три кита: battlefield + call of duty + escape from tarkov.

Counter-Striker 1.6 + Counter-Strike: Source + Counter-Strike: Global Offensive.

Fedaykin ZAUSA
ImpulsiveIsidoros

Иногда играю прикольная игра. По праздникам интересные темы делают)

Exit 8

Кто то варфейс еще играет ? Кому он уже нужен, на фоне и так дохрена онлайн шутеров ?

Lvinomord

Дед Пираний играет и по прежнему горит как факел)

JackReacher

Спасибо, не надо

Kontr Strik

Какой там онлайн щас?

zangx

26к по данным разрабов, если это так, то это прям неплохо для игры 2012

-zotik-

Ужас

Niko71790

типо вк недостаточно занесли в последний раз, эксклюзивность растаяла сразу?