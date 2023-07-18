Переработка PVE в Warface: этап 1 - отключение крафта

Рады сообщить вам, что в одном из будущих обновлений вас ждет переработка PvE-системы, частью которой будет новая система наград за выполнение спецопераций. Подробнее об изменениях сообщим в будущих публикациях, а пока поговорим о переходном процессе: одним из его этапов станет отключение текущей системы крафта.

О крафте

Внутриигровая система крафта появилась в мае 2020 года с обновлением "Военное ремесло". Главной ее целью было сформировать справедливую систему наград, которая зависела бы только от усилий пользователя. Но со временем это перестало работать, поскольку в систему крафта включались преимущественно серийные модели уже добавленного ранее оружия, которое не отличалось конкурентностью. Поэтому большинство игроков потеряло мотивацию для накопления карточек — это было интересно только очень ограниченному кругу коллекционеров.

Мы приняли решение в будущих обновлениях отключить крафт, а в качестве компенсации начислить игрокам все возможные предметы, для которых они имеют хотя бы одну карточку, и добавить свободных карточек для сборки одного дополнительного предмета. Отключение системы произойдет в три этапа: подробнее о каждом из них — ниже.

Подробности о конвертации о отключении

ЭТАП I - АНОНС ИЗМЕНЕНИЙ

Как уже говорили ранее — мы автоматически начислим игрокам все предметы, для которых они имеют хотя бы одну крафтовую карточку. Сейчас у вас есть возможность собрать как можно больше карточек различных типов, чтобы получить на конвертации больше предметов. Спешите в игру — проходить спецоперации и зарабатывать карточки!

ЭТАП II - КОНВЕРТАЦИЯ

Начнется вместе с установкой последней части сезонного обновления "Жажда сокровищ". При первом входе в игру вы автоматически получите все предметы, для которых собрали любое количество карточек, а дополнительно к этому мы начислим свободные карточки, округлив их количество до кратного тысяче в большую сторону. Например, если у вас на складе накопилось 800 свободных карточек — к ним добавится еще 200, если их у вас 4500 — соответственно, добавится 500 штук. Таким образом вы сможете потратить все свои карточки и получить себе на склад каждое оружие, для которого у вас есть хотя бы одна карточка.

Выдача новых карточек любых типов в наградах прекратится полностью — будут доступны только свободные карточки в игровом магазине.

ЭТАП III - ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Переход на новую систему наград состоится в следующем сезоне, и вместе с этим система крафта будет полностью удалена из игры.

Часто задаваемые вопросы

В: Почему вы просто не добавите новые пушки в текущую систему крафта, а сразу отключаете ее? И вообще — можно же в старых спецоперациях заменить награды на новые крафтовые карточки!

О: Система крафта используется в качестве наград только в последних спецоперациях — такой подход не решит проблему актуальности наград старых миссий. Кроме того, останется вопрос разной ценности наград за выполнение разных миссий. Можно привести в пример ситуацию по текущим спецоперациям — сейчас в игре 15 разных спецопераций, но игроки всегда предпочитали только самые свежие, по причине более интересных наград. Наша задача — сделать привлекательными и интересными все спецоперации.

В: Что будет с карточками, если я не успею войти в игру в период конвертации?

О: Вход в игру для автоматического начисления предметов обязателен. Если вы на этапе конвертации не войдете в игру — оружие не будет начислено.

В: Что будет с моими свободными карточками, если я не потрачу их?

О: После отключения системы крафта они станут недоступны.