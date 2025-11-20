"Светлое прошлое" в Warface!

В Warface стартовало осеннее событие "Светлое прошлое" в партнерстве с Atomic Heart. Два легендарных шутера: Warface и Atomic Heart — перенесут игроков в атмосферу ретрофутуризма с советской архитектурой и роботами.

Новая карта "Атомград" и механики события

Специально для этого ивента совместно со студией Mundfish создана новая карта "Атомград". Роботы, декорации, анимации — все повторяет легендарное Предприятие 3826. Атмосфера узнаваема: немного сюрреализма, советская символика и технологическое безумие. Разработчики даже добавили пасхалки для тех, кто любит внимательно изучать окружение.

Главная механика — PvP-режим "Добыча": игрокам предстоит собирать слитки в определенных точках (или выбивать их с противников) и сдавать в специальные пункты. Сражения пройдут на картах "Мосты 2037", "Пункт назначения 2037" и "Атомград". Причем на тематической карте пункты сдачи слитков еще и оформлены в виде Элеаноры!

Режим динамичный и захватывающий, а механики позволяют изменить ситуацию, даже если изначально ваша команда проигрывала. Разработчики подготовили несколько улучшений этого режима, основываясь на отзывах игроков, поэтому геймплей стал комфортнее и понятнее.

Участвуя в событии, игроки зарабатывают особую валюту, добыть которую можно не только в PvP, но и при прохождении спецопераций. Лимитов нет — разрешено фармить столько, сколько хочется. Полученные монеты тратятся на предметы с витрины события: можно приобрести множество наград, среди которых, например, новая оружейная серия "Аргентум" в стилистике Atomic Heart, облик Нечаева и легендарная Звездочка. Но это далеко не все…

Полимерная перчатка вместо ножа!

Пожалуй, самый заметный предмет события — полимерная перчатка Atomic Heart. Не просто косметика, а полноценное оружие ближнего боя с эффектными анимациями удара и состояния покоя. Интересно, что разработчики также реализовали классовые устройства в том же дизайне, добавив уникальные анимации и для них: у штурмовика — шприц с адреналином в виде особой капсулы, у медика — дефибриллятор с энергозарядом между ладонями, у инженера — ремкомплект с полимерными щупальцами.

Это не меняет механику игры, но добавляет атмосферу — особенно на карте "Атомград".

Событие получилось по-настоящему красочным — благодаря стилистике у игроков есть возможность полностью погрузиться в мир Atomic Heart, а фанаты обеих игр получат удовольствие, сражаясь на новой карте.