В Warface стартовал сезон "Вечная Сага" с новой картой и снаряжением

Российская компания Astrum Entertainment объявила о старте нового сезона в Warface под названием «Вечная Сага». В игру добавили карту «Особняк» для режима «Командный бой», следующий боевой пропуск и многое другое.

Побеждая в рейтинговых матчах, геймеры смогут получить уникальные комплекты снаряжения. Также их ждут новые оружейные серии и полезные награды. В будущем в тактическом шутере появится тематическая спецоперация.

Более того, со стартом «Вечной Саги» разработчики исправили несколько ошибок, с которыми пользователи могли столкнуться ранее. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.