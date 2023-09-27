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Warface 12.04.2012
6.8 4 385 оценок

В Warface стартовал сезон "Вечная Сага" с новой картой и снаряжением

Simple Jack
Новости

Российская компания Astrum Entertainment объявила о старте нового сезона в Warface под названием «Вечная Сага». В игру добавили карту «Особняк» для режима «Командный бой», следующий боевой пропуск и многое другое.

Побеждая в рейтинговых матчах, геймеры смогут получить уникальные комплекты снаряжения. Также их ждут новые оружейные серии и полезные награды. В будущем в тактическом шутере появится тематическая спецоперация.

Более того, со стартом «Вечной Саги» разработчики исправили несколько ошибок, с которыми пользователи могли столкнуться ранее. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
EnigmaticKynan

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Famiclone

Спасибо ололодам за то, что отвадили меня от этой игры и ушли от милитари-шутера на максимально далекое расстояние. Стадник с Хаймзоном этого сделать не смогли

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