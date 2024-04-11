В Warface стартовало событие "Наследие" в честь 12-летия шутера

В Warface началось особое событие «Наследие», приуроченное к двенадцатилетию игры. Геймерам предстоит поучаствовать в противостоянии двух фракций — победившая сторона получит уникальные награды, а проигравшей достанутся утешительные призы. Чтобы одолеть вражеский союз, пользователи должны выполнять миссии, проходить спецоперации и выигрывать в матчах, зарабатывая очки репутации фракции.
В рамках ивента в тактический шутер также добавили уникальный PvP-режим «Контроль». Цель игроков — захватить и удержать флаг как можно дольше. Знамя будет появляться на локациях спустя некоторое время после старта матча, а у тех, кто смог подобрать ценный символ, активируются усиленные характеристики.
Еще в Warface добавили тематическую оружейную серию и несколько камуфляжей для гранат. В качестве подарка геймеры могут бесплатно получить набор золотого оружия на 30 дней, перейдя на специальную страницу ивента. А за выполнение заданий и участие в праздничной лотерее пользователям выдадут еще больше призов. Подробнее о событии «Наследие» можно узнать на сайте игры.
12 лет подпивасы донатят в эту помойку...
Хотят и донатят, не беспокойся ты так.
а чё там с античитом? все еще не работает?