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Warface 12.04.2012
6.8 4 398 оценок

В Warface установили обновление с операцией "Фьорд" и агентом "Ворон"

Степан Игнатьев Андреевич

8 ноября 2023 года в Warface было установлено масштабное обновление, включающее новую PvE-спецоперацию “Фьорд” и набор с агентом “Ворон”. Новый агент, “Медик Ворон”, также известный как Хельга Мюллер, является загадочной фигурой, известной своими исключительными медицинскими навыками и службой в элитном спецназе северной Европы.

Набор агента включает в себя уникальную внешность, брелок для оружия, достижения, контракт с персонажем и серию скинов для оружия “Вестник” (Ruger Mark IV Lite, Jagocommando, Gforce Arms Huckleberry).

В рамках новой спецоперации “Фьорды”, игроки Warface столкнутся с очередным противостоянием с Blackwood, на этот раз на территории корпорации Nakai. Дополнительно был добавлен функционал Discord-достижений, исправлены ошибки в рейтинге игры и моделях оружия.

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